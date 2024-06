Pays-Bas - France : les compositions probables

Vainqueur de l’Autriche au forceps (1-0), l’équipe de France a bien lancé son Euro 2024. Et ce soir à Leipzig, les hommes de Didier Deschamps aimeraient bien faire un très grand pas vers les huitièmes de finale avec un deuxième succès de rang. Mais pour cela, les Bleus devront sans doute faire sans Kylian Mbappé. La présence du capitaine tricolore est le principal sujet de discussion médiatique depuis qu’il s’est fracassé le nez sur l’épaule de Danso.

Et comme cela était largement évoqué, Mbappé ne devrait pas être aligné au coup d’envoi. Didier Deschamps devrait d’ailleurs changer de système et basculer vers un 4-4-2. Mike Maignan gardera les cages avec, devant lui, la défense qui était présente face à l’Autriche, à savoir Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Theo Hernandez. Un cran au-dessus, il y a du changement.

Pas de Mbappé

À l’instar de ce qu’il avait fait à la Coupe du Monde 2018 en Russie, Deschamps devrait aligner Adrien Rabiot, dans un rôle à la Matuidi, sur le flanc gauche avec la paire Aurélien Tchouameni-N’Golo Kanté dans l’axe. De son côté, Ousmane Dembélé devrait être reconduit sur le flanc droit malgré sa piètre prestation de lundi dernier. Enfin, pour compenser l’absence de Mbappé, le sélectionneur remettrait Antoine Griezmann en attaque pour épauler Marcus Thuram.

En face, Ronald Koeman va envoyer l’artillerie lourde. Les Oranje devraient évoluer dans un 4-2-3-1 avec Verbruggen au but. Devant lui, un quatuor composé de Dumfries, De Vrij, van Dijk et Aké. Le duo Schouten-Veerman serait alors chargé du secteur de la récupération. Un cran au-dessus, Simons, un temps annoncé sur le banc des remplaçants, Reinjders et Gakpo devraient être chargés d’alimenter Depay en munitions. Coup d’envoi à 21h.

