Le groupe du PSG contre Angers

Sans Mauricio Pochettino, testé positif à la covid-19 hier, le PSG se déplace à Angers ce samedi soir (match à suivre en live commenté sur notre site) dans l'optique de prendre la place de leader à l'OL, qui reçoit le FC Metz demain soir. Le groupe parisien vient de tomber.

Les absents sont de moins en moins nombreux au fur et à mesure des semaines. Preuve en est, les jeunes Ruiz, Simons et Fadiga ne sont pas convoqués. Rafinha, Dagba et Kehrer sont encore placés à l'isolement, tandis que Bernat est toujours blessé. Le 3e gardien, Alexandre Letellier, est lui touché au coude.

Le groupe du PSG :

Navas, Rico, Randriamamy - Florenzi, Bakker, Kurzawa, Pembélé, Marquinhos, Diallo, Kimpembe - Paredes, Danilo, Herrera, Verratti, Gueye, Draxler - Kean, Sarabia, Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar