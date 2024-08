France U21 : la première liste de Gérald Baticle avec de nouvelles têtes

Thierry Henry récemment parti, l’équipe de France U21 va découvrir une nouvelle méthode en septembre prochain avec Gérald Baticle. L’ancien coach du SCO d’Angers qui va défier la Slovénie le 6 septembre et la Bosnie-Herzégovine le 10 septembre vient de dévoiler sa première liste en tant que coach des Espoirs.

Ainsi, on retrouve dans sa liste certains joueurs qui ont disputé les Jeux Olympiques à l’image des gardiens Obed Nkambadio et Guillaume Restes, des défenseurs Castello Lukeba, Kiliann Sildillia et Chrislain Matsima, les milieux Maghnés Akliouche, Andy Diouf, Johann Lepenant, Soungoutou Magassa et Enzo Millot tandis que les attaquants Désiré Doué et Arnaud Kalimuendo sont là. A noter les présences Wilson Odobert, Georginio Rutter et Mathys Tel.

La liste de la France U21 :

Gardiens : Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse FC) et Robin Risser (Strasbourg)

Défenseurs : Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen), Maxime Estève (Burnley), Malo Gusto (Chelsea), Castello Lukeba (RB Leipzig), Chrislain Matsima (AS Monaco), Quentin Merlin (Olympique de Marseille) et Kiliann Sildillia (Fribourg)

Milieux : Maghnés Akliouche (AS Monaco), Andy Diouf (RC Lens), Ismaël Doukouré (Strasbourg), Johann Lepenant (FC Nantes), Soungoutou Magassa (AS Monaco), Enzo Millot (Stuttgart) et Lesley Ugochukwku (Southampton)

Attaquants : Dilane Bakwa (Strasbourg), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Wilson Odobert (Tottenham), Georginio Rutter (Brighton) et Mathys Tel (Bayern Munich)