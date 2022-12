CdM 2022, Pays-Bas : le message émouvant de Marten de Roon après l'élimination contre l'Argentine

La suite après cette publicité

On peut dire à froid que Marten de Roon (31 ans, 35 sélections) et les Néerlandais ont la guigne. En effet, en quart de finale du Mondial au Qatar, les Pays-Bas ont été éliminés par l'Argentine aux tirs au but, après avoir rattrapé un retard de deux buts dans le temps règlementaire. Héroïques mais vaincus. Le milieu de terrain de l'Atalanta Bergame a posté un message sur son compte Twitter, très fair play et émouvant.

« Quand j'étais enfant, j'entendais mon père parler du cauchemar de l'Argentine. La Coupe du monde de 1978. À l'époque où je jouais au football, Messi était le rêve de tous les joueurs. Aujourd'hui, j'ai joué contre le rêve qui est devenu un cauchemar. Félicitations à l'Argentine, mais je suis vraiment fier de cette équipe », a-t-il écrit.

When I was a kid I heard my dad talk about the nightmare of Argentina. The World Cup back in ‘78. In my time as a footballer, Messi was the dream of every player. Today, I played against the dream that became a nightmare. Congrats to Argentina, but I’m so damn proud of this squad pic.twitter.com/SNOplvLMsy