Amical : le Stade Rennais s'impose face au Celtic dans un match prolifique

Pour son premier match amical dans cette trêve spéciale Coupe du Monde, le Stade Rennais, sans ses internationaux, affrontait le Celtic FC, champion d'Ecosse en titre et leader de son championnat. De quoi parfaitement retrouver le rythme avant de reprendre la Ligue 1 par un déplacement à Reims le 29 décembre pour la 16e journée.

Les hommes de Bruno Genesio s'imposaient finalement au Portugal (4-3), dans cette rencontre à huis clos. Le club breton a même inscrit ses 4 buts en première période, avec notamment le premier but de Warmed Omari en professionnel. Le SRFC poursuivra sa préparation avec deux autres matches, face aux Néerlandais du Feyenoord et l'Angers SCO, respectivement les 16 et 21 de ce mois.

🍀🇵🇹 Full-time in Portugal:#CelticFC 3-4 Rennes



A great run out for the Celts as prepation continues for our return to #cinchPrem action. Matt O’Riley (2) & Kyogo with the goals for the Hoops in our training camp bounce game ⚽️ pic.twitter.com/3reMAcExkV