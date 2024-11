Étoile Rouge de Belgrade - Stuttgart : les compositions sont là

Ce mercredi, la 5e journée de la Ligue des Champions 2024/2025 se poursuit avec un duel intéressant entre l’Étoile Rouge de Belgrade et le VfB Stuttgart. A domicile, les Serbes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ivan Guteša qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Yung-Woo Seol, Yacouba Nasser Djiga, Uroš Spajić et Ognjen Mimović. Timi Max Elšnik et Rade Krunić se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Cherif Ndiaye peut compter sur Felício Milson et Silas Katompa Mvumpa sur les ailes avec Andrija Maksimović en soutien.

De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Alexander Nübel dans les cages derrière Pascal Stenzel, Anthony Rouault, Julian Chabot et Maximilian Mittelstädt. Le double pivot est assuré par Atakan Karazor et Angelo Stiller tandis que Josha Vagnoman et Chris Führich prennent les couloirs. Devant, Ermedin Demirović est soutenu par Enzo Millot.

Les compositions

Étoile Rouge de Belgrade : Guteša - Seol, Djiga, Spajić, Mimović - Elšnik, Krunić - Silas, Maksimović, Milson - Ndiaye

VfB Stuttgart : Nübel - Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Vagnoman, Millot, Führich - Demirović