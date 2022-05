La blague de Neymar à Mbappé sur la Coupe du monde

Présents au Qatar pendant quelques jours pour réaliser des activations auprès des sponsors, certains joueurs du PSG comme Mbappé, Danilo, Hakimi, Wijnaldum et Neymar étaient invités à s'exprimer sur la prochaine Coupe du monde. À ce petit jeu, le N°10 brésilien avait l'air plutôt en forme et de bonne humeur : «en novembre, tu rentres à la maison, mon frère ! Kylian, tu as déjà gagné. Maintenant, c'est le tour du Brésil ! 100% Brésil ! Portugal, dehors ! Maroc, dehors ! Pays-Bas, terminé ! France, dehors ! Et j'arrive avec le Brésil, et je gagne ! »

Plus sérieusement, celui qui s'apprête à disputer son 3e Mondial ne cache pas que remporter la 6e étoile de la Seleção est un rêve pour lui : «c'est incroyable de jouer la Coupe du monde. Ces matchs seront les plus importants de notre vie. Je n'ai toujours pas gagné de Coupe du monde comme Draxler et comme Kylian. C'est un rêve que je fais. J'espère partager ce rêve lorsque je réussirai et que j'apporterai la Coupe au Brésil»