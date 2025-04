Le président de l’Argentine ne mâche pas ses mots sur Lionel Messi

Connu pour ses prises de position tranchées en politique, Javier Milei ne fait pas exception lorsqu’il s’agit de football. Dans un entretien accordé à Neura Media, le président argentin a livré une déclaration sans détours au sujet de Lionel Messi, qu’il semble considérer comme un véritable monument national : « je suis un fanatique malade de Messi, je m’en fiche. Quand toute la presse locale lui jetait de la merde, il y a mes vidéos parlant du fait que Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Venez me le dire », a-t-il lâché, revendiquant son soutien sans faille à la star de l’Inter Miami.

Admiratif du numéro 10 de l’Abiceleste, Milei est allé plus loin encore, le qualifiant de « joueur superlatif » et de « meilleur footballeur de tous les temps ». Le chef d’État en a profité pour saluer également l’impact de Lionel Scaloni, à la tête de la sélection argentine depuis 2018 : « ce gamin est Gardel. Il a tout supporté. On lui a dit de tout. Je le soutiens, je soutiens Samuel, je soutiens Aimar. » Un hommage appuyé aux héros de la Coupe du Monde 2022, dans un pays où le football reste une affaire de cœur autant que de fierté nationale.