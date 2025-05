PSG : Achraf Hakimi veut offrir une finale aux supporters

Pour la deuxième fois depuis le début de cette campagne européenne, les supporters du Parc des Princes verront sous leurs yeux le dénouement d’une double confrontation, et pourront pousser leurs hommes pour aller chercher une deuxième finale de C1. Un soutien important qu’Achraf Hakimi a tenu à souligner en conférence de presse avant la rencontre, appuyant sur son envie de rendre aux supporters ce qu’ils leur ont donné.

La suite après cette publicité

«Nous sommes tous conscients du type de match que représente la rencontre de demain. C’est positif pour nous puisque le public et le stade vont être bruyants ça va mettre la pression sur les épaules d’Arsenal, ça nous aide et ça nous motive surtout dans les moments utiles. Ca nous est arrivé contre City. On perdait mais ils ont continué de nous soutenir et nous ont permis de renverser la situation. On a envie de leur offrir cette joie», a raconté le latéral marocain du PSG.