PSG : Luis Enrique annonce ses plans pour le choc face à Arsenal

Vainqueur des Gunners à l’Emirates, le Paris Saint-Germain veut composter son billet pour la finale de Munich demain soir au Parc des Princes. Un rendez-vous XXL dans la saison du club de la capitale après l’échec de la saison passée face au Borussia Dortmund. Pour essayer d’atteindre la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire cinq ans après le Final 8 à Lisbonne, le PSG ne compte pas pour autant jouer les superstitieux. « Non. Je n’utilise rien de particulier. Il s’agit de vivre une date particulière que sera le match de demain. C’est ça l’état d’esprit que doit avoir l’équipe. Nous sommes là parce que nous l’avons mérité, maintenant il faut jouer le match retour. L’objectif c’est de gagner le deuxième match », a confié Luis Enrique cet après-midi en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Tout est plus simple, nous suivons la routine habituelle. (Ce matin) Nous avons parlé des choses que nous pouvons améliorer en attaque et en défense. Qu’ils puissent voir les choses à la vidéo, ensuite on s’est entraîné pour améliorer ces choses-là. Nous sommes arrivés ici grâce au travail fait en amont. Il n’y a rien de bizarre ou d’étrange à faire ». Comme à son habitude avant chaque grand match de son équipe, l’Espagnol est resté fidèle à sa volonté de transmettre du calme et de la sérénité, fort de la progression visible de ses hommes. Lui qui espère « continuer à vivre une grande évolution, brûler les étapes et améliorer les résultats de la saison dernière », Luis Enrique n’a cessé de marteler que son équipe avait ses forces. Des points forts capables de mettre en difficulté n’importe quel grand d’Europe cette saison.

«Le match va avoir des phases durant lesquelles nous allons souffrir»

«Je ne crois pas qu’il y ait une seule ligne de l’équipe qui soit supérieure à l’autre, je crois que c’est la grande réussite de ce PSG. Nous ne sommes pas une équipe qui calcule. On essaie de répéter un même mécanisme de match. Ce n’est pas facile à faire ça demande un état d’esprit et des principes très clairs. Le match sera difficile demain. C’est compliqué sur le papier mais nous allons essayer de répéter ce qu’on a fait depuis le premier jour. Avec la qualité dont je dispose, je vois ça comme un avantage.» A l’heure où le PSG a souvent tremblé en C1 par le passé, même en ayant un résultat favorable entre ses mains, Luis Enrique préfère insister sur l’envie de ses ouailles de ne pas attendre une faiblesse londonienne pour faire mouche, même s’il annonce que son équipe ne pourra pas dominer pendant 90 minutes.

« Il y a beaucoup de clés potentielles. Montrer la manière dont nous jouons, être avec nos supporters au Parc. Cette confiance que nos supporters nous donnent, on va tenter de la leur rendre. Le match va avoir des phases durant lesquelles nous allons souffrir. Notre adversaire a la pression du résultat, ça va être comme à l’aller. Il y a des détails qu’on devra contrôler, il faut se rapprocher à la performance de l’aller et rester fidèle à nos idées. (…) Le résultat va conditionner l’attitude des équipes. Les matches retours ne ressemblent jamais aux matches aller. Nous n’allons pas calculer, entrer dans ce match en considérant que nous sommes meilleurs, forcer sur nos points forts. Nous allons essayer de nous comporter comme nous l’avons fait à Londres. Vous verrez, ça n’aura rien à voir qu’avec le match aller. » Rendez-vous demain à 21h.