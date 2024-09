France - Belgique : les compositions probables

La rentrée de l’équipe de France ne s’est pas passée comme elle l’espérait. Pour leur premier match depuis l’Euro 2024, les Bleus se sont inclinés face à l’Italie (1-3) au Parc des Princes (Paris), pour la première journée de la Ligue des nations. Au-delà de la défaite, c’est surtout le contenu proposé par les joueurs de Didier Deschamps qui a énormément inquiété les observateurs. En défense, la charnière Ibrahima Konaté-William Saliba n’a pas rassuré, tandis qu’au milieu du terrain, Youssouf Fofana et N’Golo Kanté ont sombré. Enfin, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann peinent toujours à retrouver le chemin des filets. Pour enfin lancer sa nouvelle campagne de Nations League, le sélectionneur français va procéder à plusieurs changements et lâcher son 4-2-3-1 pour revenir à un 4-3-3.

Si Mike Maignan, auteur d’un gros coup de gueule dans les vestiaires après la défaite de vendredi, gardera sa place, ce ne sera pas le cas de Konaté. Le défenseur de Liverpool va être remplacé par Dayot Upamecano, afin de recomposer la charnière titulaire à l’Euro avec Saliba. En difficulté dans les couloirs, Théo Hernandez et Jonathan Clauss vont laisser leur place à Lucas Digne et Jules Koundé. Pour l’entrejeu, Deschamps devra faire sans Warren Zaïre-Emery, touché au mollet gauche et forfait pour cette rencontre face à la Belgique. L’occasion peut être pour Manu Koné de connaître sa première titularisation en équipe A, et pour Matteo Guendouzi de démarrer son premier match officiel avec les Bleus depuis celui face à la Tunisie lors de la Coupe du monde 2022. Le tout aux côtés de Youssouf Fofana.

Kylian Mbappé sur le banc ?

Devant, Randal Kolo Muani, qui devait initialement démarrer la rencontre face à l’Italie à la place de Griezmann, a de grandes chances d’être aligné d’entrée. Le joueur du Paris Saint-Germain pourrait être associé à son coéquipier en club, Ousmane Dembélé, et à Marcus Thuram. Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, qui n’a marqué qu’à deux reprises sur ses 11 derniers matchs avec la France, et son vice-capitaine Antoine Griezmann, qui n’a plus été décisif depuis dix rencontres avec les Bleus, devraient débuter sur le banc. Tout comme Bradley Barcola.

En face, les Belges abordent cette rencontre d’une meilleure manière après leur victoire (3-1) contre Israël. Domenico Tedesco pourra compter sur l’intégralité de ses joueurs pour cette revanche du dernier huitième de finale de l’Euro. Il devrait repartir avec le même 4-2-3-1 que face aux Israéliens. Koen Casteels restera dans les cages, tandis qu’Arthur Theate et Wout Faes seront en défense centrale et que Timothée Castagne et Meunier animeront les couloirs. Amadou Onana et Youri Tielemans seront alignés dans l’entrejeu. Kevin De Bruyne, capitaine de cette sélection belge, sera derrière Loïs Openda. Jeremy Doku et Dodi Lukebakio animeront les ailes.