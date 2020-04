À la découverte de Saintetixx, le graphiste qui réimagine les maillots de foot

Vous ne le connaissez peut-être pas mais vous avez sans doute déjà vu l’une des ses créations sur Twitter, Instagram voire Facebook. Lui, c’est Clément Thiery ou plutôt Saintetixx. Un nom d’artiste fortement influencé par son amour des Verts de Saint-Etienne. Âgé de 31 ans, Clément a été gendarme volontaire pendant deux ans et demi, responsable d’une boutique de personnalisation d’objets mais aussi salarié de la SNCF avant de se consacrer pleinement à la conceptualisation de maillots de football. Tout a commencé un peu par hasard durant son adolescence. « Au début, c'était pour le fun sur les forums de Football Manager. On créait des maillots pour des concours hebdomadaires et pour le jeu. Puis de fil en aiguille, j'ai continué et cela fait maintenant plus de 15 ans que je fais ça », nous raconte Saintettix.

Pour se perfectionner dans son art, il a suivi une formation de webdesigner qui lui a permis de consolider des bases déjà intéressantes dans le graphisme même si rien ne vaut l’école de la vie comme il le dit : « on apprend en faisant des tests sur les logiciels. Tu fais un maillot, puis des dizaines, des centaines et forcément, tu apprends de nouvelles techniques. Et d’ailleurs, j'en apprend encore aujourd’hui. » Alors qu’il a initialement choisi une autre voie professionnelle, Saintetixx a continué de réinventer des maillots de football durant son temps libre, qu’il a décidé de partager sur les réseaux sociaux à partir de mai 2018. Sans prétention ni espoir particulier d’en faire son métier au départ, mais l’une de ses créations a changé la donne.

Un maillot de l’équipe de France qui fait le buzz

« Le tournant a eu lieu en précisément le 2 janvier 2019. Il y a avait le documentaire "Deuxième Etoile" sur TF1 qui racontait l'épopée des Bleus. Pour l’occasion, j'ai conçu un maillot de l'équipe de France sur une base bleu foncé et doré que j’ai publié sur Twitter (voir la photo de couverture, ndlr) et là, le téléphone s'est emballé. » Son maillot des Bleus a fait un tel carton sur les réseaux sociaux que des manufactures étrangères se sont mises à produire et vendre la création de Saintetixx sur des sites de ventes en ligne tels que Ebay, Dhgate ou Cdiscount sans son autorisation ni celle de l’équipementier officiel de l’équipe de France, Nike. « C’est toujours un peu dérangeant en soit mais c’est le jeu. Je réalise des concepts de maillot et je sais qu’il peut toujours y avoir des gens pour copier et essayer de se faire de l’argent, c’est comme ça », témoigne l’intéressé. Sur Twitter, une équipe de football amateur mexicaine s’est même affichée fièrement avec le maillot des Bleus imaginé par Saintetixx. Ce qui a eu le mérite de le faire sourire et de lui faire ressentir un brin de fierté.

Depuis ce buzz, les sollicitations et les collaborations officielles ne manquent pas. Il y a tout d’abord eu une première collaboration officielle avec le club de basket du SOM Boulogne (National 1) et l’équipementier Big Sports lors de l’été 2018 (avant le buzz du maillot des Bleus, ndlr) puis il y a eu une demande du Clermont Foot 63 et l’équipementier Patrick au début de la saison 2019/2020. « C’est à partir de cette collaboration avec Clermont que je me suis dit que je pouvais peut-être vivre de ma passion. J’ai donc créé ma société quelques mois après », témoigne-t-il. Ce qui fait sa force, c’est sa fraîcheur, sa créativité, sa culture, sa passion débordante pour le football mais aussi le fait qu’il ne soit pas formaté car complètement libre. Il dévoile : « mes principales inspirations lorsque je conçois un maillot sont l’histoire du club, ses fondamentaux mais aussi les monuments ou le blason de la ville qu’il représente. Parfois il y a de belles surprises, on apprend des choses et ça permet de prendre des idées pour un maillot. C'est une façon pour moi d'aiguiser ma créativité. Le maillot de Clermont a plu aux supporters car certains détails comme le rappel de la chaîne des Puys leur ont fait plaisir. »

D’autres collaborations officielles à venir

Dans sa façon de faire, Clément est méthodique tout en se laissant une grosse marge de liberté : « Je ne dessine jamais mes premières idées sur une feuille. Je pars tout de suite à l'abordage sur mon ordinateur car je réalise mes créations principalement sur Photoshop. Je me suis aussi récemment mis à la 3D. Par contre, il est fréquent que je fasse le maillot home en premier avant de passer au maillot away puis de revenir sur le home avec une meilleure idée. Je prends généralement une heure pour modéliser un maillot de manière aboutie. » Concernant le choix de l’équipe dont il va réaliser ses propres concepts de maillot, Saintetixx regarde d’une part la fanbase du club en question, pour que ses créations soient au maximum vues et partagées, et d’autre part l’actualité et ce qu’il se passe dans la vie des clubs. « Quand un club change d’équipementier ou de sponsor, c’est forcément une bonne occasion de réaliser des concepts de maillot », explique-t-il.

Pour illustrer cette réactivité, Saintetixx a récemment rebondi sur l’actualité en concevant le probable futur maillot de l’équipe de France d’après les rumeurs lâchées par Eurosport et en réalisant un concept du futur maillot domicile de Manchester United. Mais plus que de vouloir faire le buzz sur les réseaux sociaux, Saintetixx espère se stabiliser et enchaîner les collaborations officielles. Ce qui semble en bonne voie comme il nous l’a avoué : « J'ai déjà eu la chance de collaborer avec des clubs pour la saison prochaine. Maintenant, j'ai hâte que ça sorte et d'avoir les maillots entre les mains. Mon rêve serait de travailler directement pour une marque. Et j’ai bien sûr toujours l'espoir de réaliser les maillots de l'ASSE un jour en tant que bon supporteur des Verts. » Une chose est sûre, Saintettix n’en est encore qu’au début de sa nouvelle carrière. Et ses débuts sont plus que prometteurs.