L2 : Bastia s’offre le Paris FC, Grenoble enchaîne, Troyes sombre encore

Le multi L2 était de retour ce vendredi soir avec la 5e journée du championnat. Dans le choc, Bastia leader affrontait le Paris FC. Et les Corses ont fait une grosse opération dans ce match avec une victoire (2-1) à 10 contre 10 après les exclusions de Dylan Tavares et Vincent Marchetti en première période. Avec cette victoire, Bastia reprend la tête du championnat et profite du faux pas de Guingamp accroché par la surprenante équipe d’Annecy (2-2).

De son côté, Grenoble a déroulé sans forcer face à Martigues (4-0) et s’empare de la troisième place du classement. Repêché en début de saison après la relégation administrative de Bordeaux, Troyes continue de sombrer en Ligue 2 et a concédé sa 4e défaite de la saison face à Rodez (0-3) qui avait très mal débuté sa saison aussi. La chute continue pour le club du City Group. Dans le bas de tableau toujours, Laval a corrigé le Red Star (3-0) et lance enfin sa saison.

Les résultats