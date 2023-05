Erling Haaland signe un juteux contrat à 2,3 M€

La suite après cette publicité

On n’arrête plus Erling Haaland. Recruté l’été dernier par Manchester City, le Norvégien enchaîne les buts. Il en est déjà à 52 réalisations en 48 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Redoutable renard des surfaces, il est aussi capable d’être passeur. Il en est à 8 assists cette saison. Tout sourit donc au joueur de 22 ans, qui a aussi du succès loin des terrains de football.

En effet, plusieurs prestigieuses marques se battent pour qu’il soit l’une de leurs égéries. Mais c’est Dolce & Gabbana qui a raflé la mise selon The Sun. Haaland a trouvé un accord et a signé un contrat d’environ 2,3 millions d’euros. Pretty Little Thing discute également avec lui afin de le recruter pour assurer la promotion de la marque.

