Équipe de France : le malaise Theo Hernandez

C’est une période un peu trouble que traverse l’Equipe de France. Entre polémiques autour de l’absence de Kylian Mbappé et critiques de plus en plus féroces contre Didier Deschamps, les Bleus comptent bien profiter de cette trêve pour se revendiquer et éteindre un peu tous ces petits incendies qui se sont déclarés ces dernières semaines. Contre Israël jeudi, puis face à l’Italie dimanche, il faudra donc absolument gagner…

Il y a aussi des joueurs qui ont des choses à prouver. C’est le cas de Theo Hernandez, latéral gauche de l’AC Milan. Comme l’indique le quotidien L’Equipe, le joueur formé à l’Atlético de Madrid traverse une petite zone de turbulences en sélection. D’abord, parce que plusieurs de ses amis ont dit stop.

Esseulé et moins performant

Les départs à la retraite internationale d’Antoine Griezmann et d’Olivier Giroud, joueurs dont il était proche et qui l’avaient aidé lors de ses premiers pas en bleu, pèsent lourd. Tout comme l’absence de son frère Lucas, blessé, ainsi que de Benjamin Pavard, son grand ami et pas retenu lors des derniers rassemblements, même s’il remplace cette fois Wesley Fofana. Le journal indique que le joueur accorde énormément l’importance à l’extra-sportif et la vie de groupe. Il se sent donc plus seul que jamais en Equipe de France, et c’est peut-être une des raisons de sa baisse de niveau sous la tunique tricolore.

Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas hésité à le lui faire remarquer, rajoute le journal sportif. Plutôt bon avec Milan - où il a aussi plus de liberté lorsque l’équipe attaque qu’avec la France - il peut cependant craindre pour sa place de titulaire, avec un Lucas Digne de retour en force, avec de belles prestations à Aston Villa. Cette trêve internationale va donc être décisive pour lui…