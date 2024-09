Atlético de Madrid : Conor Gallagher met déjà tout le monde d’accord

On dit souvent que les joueurs britanniques ont du mal à s’exporter… Et il est vrai que si on met de côté quelques cas comme Jude Bellingham ou Jadon Sancho, les joueurs anglais qui brillent loin du Royaume-Uni sont assez rares. C’est donc en partie pour cette raison que lorsque l’Atlético de Madrid a enrôlé Conor Gallagher cet été, au terme d’un feuilleton particulièrement long qui a vu le joueur faire plusieurs aller-retours entre Londres et Madrid, certains avaient des doutes.

Le joueur de Chelsea allait-il pouvoir s’adapter à la Liga ? Allait-il trouver sa place dans le système de Diego Simeone ? Pour l’Argentin en tout cas, il n’y avait que très peu de doutes, puisqu’il a énormément poussé pour que sa direction aille au bout et recrute le joueur des Three Lions. Et sur ce qu’on voit sur ce début de saison, le tacticien argentin a eu raison de forcer.

Adaptation express

Face au Rayo dimanche soir (1-1), le numéro 4 des Colchoneros a encore rendu une très belle copie, ayant en plus inscrit le seul but des Rojiblancos, son deuxième en quatre apparitions en Liga. Difficile de dire s’il est déjà titulaire indiscutable aux yeux de son coach, qui fait énormément tourner à chaque match et possède énormément de solutions au milieu, avec Koke, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Griezmann lorsqu’il est utilisé plus bas ou Marcos Llorente, parfois utilisé en tant que piston droit et parfois relayeur. Mais une chose est sûre, il s’est très vite adapté et a très bien compris ce que lui demandait Simeone. Ce qui est assez rare, puisque généralement à l’Atlético, les nouveaux arrivés mettent du temps à entrer dans la dynamique.

Joueur très polyvalent et avec un gros volume de jeu, il abat un travail défensif conséquent dans l’entrejeu, tout en étant capable de faire des différences balle au pied grâce à sa qualité technique. Il aime aussi beaucoup se projeter vers l’avant, venant prêter main forte aux attaquants en créant du surnombre dans la surface. « Il a séduit tous les fans en un mois », indique le quotidien AS, qui souligne le début de saison plus qu’encourageant de l’Anglais sous les ordres de Simeone. Avec Robin Le Normand, il est clairement le joueur colchonero arrivé cet été le plus performant, dans l’attente qu’Alexander Sorloth et Julian Alvarez prennent le rythme…