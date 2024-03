Belgique : le Roi a tenté de faire revenir Eden Hazard en sélection

Le Roi de Belgique a tenté de tirer les ficelles dans le dossier Eden Hazard. Alors qu’il avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale après le dernier Mondial, l’ex-joueur de Chelsea a révélé que le monarque belge avait essayé de le convaincre de revenir sur sa décision. Des mots qui n’ont finalement pas trouvé écho chez le natif de La Louvière, qui a d’ailleurs mis un terme à sa carrière de footballeur au mois d’octobre.

«Il m’a appelé, il voulait me faire revenir. Il m’a demandé pourquoi j’avais arrêté, en disant que c’était dommage et il m’a aussi dit 'Merci’. Mais entre Rois, on s’appelle de temps en temps. J’avais fait un clin d’œil au Roi, ça avait fait beaucoup parler. C’est mon gars, le Roi,» a expliqué l’ancien Lillois, tout sourire, dans un entretien accordé à VooSport.