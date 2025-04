Arsenal : Mikel Arteta répond à la supposée peur de ses joueurs face au Real Madrid

Avant le quart de finale retour de la Ligue des champions entre Arsenal et le Real Madrid, Mikel Arteta a tenu une conférence de presse où il a abordé plusieurs sujets clés concernant son équipe et les rumeurs le liant au club madrilène. Avec une avance de 3-0 acquise à l’aller, Arteta a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de rester concentrés et de ne pas sous-estimer le Real Madrid, connu pour ses remontées spectaculaires en Ligue des champions. Il a souligné l’importance de maintenir l’intensité et la discipline pour sécuriser une place en demi-finale, une première pour Arsenal depuis la saison 2008/09.

«Nous devons le refaire. Peu importe. Il faut le prouver maintenant, dans ce contexte. C’est là toute la beauté du sport et ce qui est formidable dans ce domaine. Nous avons montré que nous étions capables de le faire et cela nous donne l’assurance et la confiance que nous pouvons le faire. Maintenant, faisons-le sur le terrain. Il n’y a pas de peur. Je n’utiliserai pas ce mot. Pas de peur, seulement du respect. Il y a de l’excitation. Quand vous parlez de créer l’histoire, regardez à quel point l’histoire est petite, nous n’avons pas gagné la compétition. Nous essayons de faire quelque chose qui nous permettra de commencer à dominer la concurrence européenne. Nous devons gagner le droit de faire cela demain sur une grande scène. On ne peut pas rêver mieux. C’est une formidable opportunité pour l’équipe», a-t-il déclaré en conférence de presse. Réponse sur le terrain.