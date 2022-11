L'ASSE maintient sa confiance en Laurent Batlles

Battue pour la deuxième fois consécutive en championnat, l’AS Saint-Étienne occupe une très préoccupante vingtième place au classement synonyme de descente en National. Une situation alarmante qui a poussé le club du Forez a publié un communiqué annonçant un mercato hivernal ambitieux et le maintien du coach Laurent Batlles.

La suite après cette publicité

«Face à la situation très préoccupante du club, une réunion s’est tenue ce lundi matin à la demande de Roland Romeyer, co-actionnaire du club et Président du Directoire, et à laquelle ont participé Jean-François Soucasse, Laurent Batlles, Loïc Perrin et Samuel Rustem. Roland Romeyer a fait part de ses vives inquiétudes face au classement actuel de l’équipe professionnelle et a souhaité, qu’après analyses et discussions, lui soit exposé un plan d’action à court et moyen termes visant à redresser la situation. Sur la base de ces échanges, au vu des engagements pris et du plan d’action déjà enclenché par le renforcement de la cellule de recrutement pour réaliser un mercato hivernal ambitieux, Roland Romeyer a réitéré sa confiance à la direction sportive en place. Plus que jamais, les forces vives du club doivent être unies et solidaires pour assurer le redressement sportif de l’AS Saint-Étienne dès la reprise des compétitions».