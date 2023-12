Man United : le tacle violent de Rio Ferdinand à Wayne Rooney

Ferdinand et Rooney étaient deux des piliers fondamentaux de Manchester United à une époque glorieuse du club britannique. Ils ont connu de nombreuses années de succès ensemble à Old Trafford, gagnant plusieurs titres, de la Premier League à la Ligue des Champions. Ils ont joué ensemble entre 2004 et 2014, et cette période restera dans les mémoires comme l’une des meilleures du club sous la direction de Sir Alex Ferguson. Mais comme souvent dans les belles épopées sportives, les anecdotes les plus croustillantes ne paraissent que des années après. En effet, l’ancien défenseur central a révélé dans un podcast que Rooney était «le pire coéquipier» avec lequel il a joué lors de sa carrière de footballeur.

La suite après cette publicité

«Je pense que c’est avec Wayne Rooney que j’ai probablement eu le plus de disputes pour être honnête. Nous ne sommes jamais arrivés aux mains, c’était sur le terrain. En fait, nous ne nous sommes jamais disputés à l’entraînement, c’était juste le jour du match, on se disputait probablement tous les deux ou trois jeux, en se criant dessus. C’est le pire coéquipier que j’ai eu. Il savait dans quoi il était bon et qu’il pouvait faire plus. J’aurais aimé qu’il soit plus efficace. Il aimait tellement le football qu’il voulait jouer au football comme s’il jouait dans un parc, et nous nous disputions», a déclaré l’ancien défenseur.