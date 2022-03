PSG : Neymar et Sergio Ramos préparent déjà leur départ !

L'élimination contre le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions risque de laisser des traces pour longtemps du côté du Paris SG. Les premières répliques de l'énorme secousse ont été ressenties ce dimanche au Parc des Princes. Face aux Girondins de Bordeaux, la direction et les joueurs, en particulier Neymar et Lionel Messi, ont été la cible de sifflets des supporters pendant toute la rencontre.

La suite après cette publicité

Et visiblement, cette réaction du public parisien n'a pas du tout plu en interne. Au sein du vestiaire, certains commencent même à prendre position. Et c'est radical. Selon les informations de As, les évènements de dimanche amènent sérieusement Neymar (30 ans) et Sergio Ramos (35 ans) à s'interroger sur leur avenir au sein du club de la capitale.

Deux départs de poids en vue

Le Brésilien, sans doute le plus chahuté, considère ce nouvel épisode de désamour avec son public comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et après cinq saisons passée dans la Ville lumière, l'international auriverde (116 sélections, 70 réalisations), lassé, aurait décidé de claquer la porte. Les propriétaires qatariens, déçu du retour sportif sur investissement suite à son transfert de 222 M€ en provenance du FC Barcelone, ne s'opposeront d'ailleurs pas à son départ. Seul hic, il faut trouver une écurie capable d'assumer un transfert payant (son bail court jusqu'en juin 2025) et son énorme salaire.

L'Espagnol, lui, n'est jamais vraiment arrivé. Il n'a joué que 5 matches toutes compétitions confondues et ne semble pas s'entendre avec son coach, son staff et une partie de sa direction. L'ambiance délétère dimanche l'aurait définitivement convaincu de mettre un terme à sa drôle d'aventure parisienne à trois mois de la fin de l'exercice. Les conséquences de la déception madrilène ne sont sans doute pas terminées...