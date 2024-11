Ça commence à chauffer pour les Français du Real Madrid !

Le Real Madrid vit des premiers mois de saison sous turbulences. Si les résultats ne sont pas foncièrement catastrophiques malgré ces deux défaites consécutives face au FC Barcelone (4-0) et contre l’AC Milan (3-1), il y a plein de petits problèmes annexes. Entre blessures importantes de joueurs clé, débuts compliqués de Mbappé, affaire du Ballon d’Or et bien d’autres, les Merengues ne vivent pas un début d’exercice 2024/2025 vraiment serein.

Dans le même temps, de plus en plus de joueurs en prennent pour leur grade dans les médias, mais aussi auprès des supporters et, pire, en interne. Et comme l’indique Sport, les Français de l’équipe font partie des joueurs les plus pointés du doigt à Madrid. « L’armée française sous suspicion », titre le journal ibérique, en référence aux prestations plutôt mitigées, voire médiocres des Tricolores de l’effectif merengue.

Un seul Français se sauve

Sans surprise, il est avant tout question de Kylian Mbappé. Inutile de revenir sur les déboires du Bondynois, qui peine encore à s’adapter à sa nouvelle équipe et à se sentir à l’aise dans ce rôle de numéro 9. Pour les Espagnols, ils sont trois à ne pas être au niveau, puisqu’en plus de KM9, Tchouameni et Mendy sont aussi critiqués. Le milieu de terrain est décrit comme un joueur qui est lent, prévisible et qui a du mal à faire vivre le ballon, en plus d’avoir aussi des lacunes sur le plan défensif. Pour le latéral, apprécié par Ancelotti, le problème est plutôt offensif, et son apport quand l’équipe attaque est vivement critiqué, en plus de sa qualité technique.

Eduardo Camavinga est le seul frenchie épargné par les critiques. De manière globale, il est même un des quelques joueurs de l’effectif à encore bénéficier d’une certaine bienveillance de la part de l’opinion publique madrilène. Son agilité et son intelligence sont très appréciées et beaucoup espèrent le voir endosser un costume de titulaire indiscutable rapidement. Mais clairement, à l’approche de gros rendez-vous comme ce duel décisif à Anfield face à Liverpool en fin de mois, les Français du Real Madrid doivent mieux faire. Et vite.