Angleterre : les chiffres exorbitants du contrat de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a touché le pactole en rejoignant la sélection anglaise. Le technicien de 51 ans a signé un contrat de 18 mois qui débutera le 1er janvier où il deviendra le sélectionneur le mieux payé d’Europe. D’après The Sun, l’Allemand sera payé six millions d’euros par an, soit le double de ce que touchait Gareth Southgate lorsqu’il était en poste. Mais plus que le salaire annuel, c’est la prime en cas de victoire finale à la Coupe du monde 2026 qui change la donne.

Si Tuchel emmène les Three Lions sur le toit du monde, il décrochera un bonus de 3,5 millions d’euros à la clé de la part de la Fédération Anglaise. Pour accomplir cet immense objectif, et remporter la deuxième Coupe du monde de l’histoire du football anglais, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait compter sur Mason Greenwood, qui souhaiterait ardemment faire son retour en sélection.