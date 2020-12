PSG - OL : les compositions probables

Ligue des Champions oblige, le Paris Saint-Germain n'a que très peu été à l'honneur de la traditionnelle affiche de Ligue 1 du dimanche soir cette saison. La phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes désormais terminée, le club de la capitale retrouve un horaire habituel avec un choc qui plus est, face à l'Olympique Lyonnais (à suivre en direct sur Foot Mercato).

Un duel alléchant qui pourrait même permettre aux Lyonnais, en cas de victoire, de prendre la première place du classement, après une entame de championnat plutôt moyenne. Les Lyonnais sont effectivement sur une série de quatre victoires, là où le PSG a un peu stagné ces dernières semaines, avec une défaite à Monaco (3-2) et un nul face à Bordeaux (2-2), avant de retrouver des couleurs contre Montpellier (3-1).

Un sacré duel au milieu

Pour ce match, Thomas Tuchel va encore devoir composer sans Juan Bernat et Mauro Icardi, en plus de Pablo Sarabia, blessés. L'Allemand va aligner un onze en 3-5-2 avec Navas dans les cages, protégé par un trio Kimpembe-Danilo-Kehrer. Bakker et Florenzi animeront les flancs, alors que dans l'entrejeu, on retrouvera Paredes, Verratti et Di Maria. Kylian Mbappé et Neymar seront eux positionnés aux avant-postes.

En face, Rudi Garcia devrait miser sur un 4-3-3 avec Lopes pour défendre les buts rhodaniens. Le quatuor défensif sera composé de Cornet, Denayer, Marcelo et Léo Dubois. Devant eux, un trio Mendes-Aouar-Paqueta. Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere seront les ailiers choisis par Garcia, avec un Memphis Depay encore titulaire seul en pointe.