Jules Koundé vise les Bleus

Convoqué pour la première fois en équipe de France Espoirs, Jules Koundé a évoqué ses premiers pas chez les Bleuets lors d'un entretien à la FFF. «Tout se passe très bien. Je suis très content d'être là, ça faisait longtemps que je souhaitais y être et que c'était un objectif. J'ai été bien accueilli. Il y a quelques joueurs que je connaissais un petit peu. Tout se passe plutôt bien.»

Ensuite, celui qui a récemment remporté la Ligue Europa avec Séville a évoqué ses ambitions pour la suite. Et l'ancien joueur de Bordeaux a avoué viser par la suite les Bleus. «Mon ambition est de jouer avec les A. Je pense que c'est l'ambition de tous les joueurs qui arrivent à ce niveau. Si on n'a pas l'ambition d'aller chez les A, c'est qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a des étapes à franchir, performer avec les Espoirs, chose que j'espère faire pour après aller plus haut». Nul doute que Didier Deschamps doit suivre son cas.