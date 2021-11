Des supporters du Gimnasia ont essayé de voler le cœur de Diego Maradona

Ce 25 novembre marque le premier anniversaire de la mort de Diego Maradona. Nelson Castro, docteur et journaliste, a publié il y a quelques jours un livre intitulé La santé de Diego : la véritable histoire. Invité dans l’émission Déjeuner avec Mirtha Legrand de la chaîne El Trece, ce dernier a révélé que le cœur d’El Pibe de Oro avait été conservé. Il nous a également appris que des supporters du club de Gimnasia, dernière équipe entraînée par Diego Maradona, avaient essayé de s’en emparer.

« Il y avait un groupe de barras bravas de Gimnasia qui prévoyait de s'introduire et de retirer le cœur (de Maradona) », a-t-il déclaré, rapporte Marca. « Cela ne s'est jamais concrétisé parce que c'était un acte d'une audace énorme. Comme on avait détecté que cela allait se produire, on a également extrait son cœur pour l'étudier, car son cœur était très important pour déterminer la cause de la mort de Maradona. De toute évidence, l'information est qu'il est enterré sans cœur. »