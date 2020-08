Barça : Lionel Messi a appelé Pep Guardiola pour évoquer un transfert à City

C'est peut-être la saison de trop pour les fans du FC Barcelone. Cette fin de mois d'août est très compliquée avec une défaite contre le Bayern Munich huit buts à deux en quart de finale de la Ligue des Champions, le remplacement de Quique Setién par Ronaldo Koeman, et la volonté du Néerlandais de faire le ménage en se séparant notamment de Luis Suarez. Pourtant, ils n'étaient pas au bout de leur peine.

En effet, Lionel Messi a décidé d'annoncer aux dirigeants de son club de toujours qu'il comptait les quitter. En outre, il espère pouvoir se servir d'une clause dans son contrat pour rompre ce dernier et donc s'en aller librement. Plus tôt dans la soirée, nous apprenions les cinq raisons pour lesquelles la Pulga avait décidé de mettre un terme à sa longue et très fructueuse aventure en Catalogne.

Messi a eu Guardiola

Mais la question qui se pose particulièrement en ce mardi soir c'est où est-ce que le quintuple Ballon d'Or pourrait bien rebondir. Ou plutôt quelle formation pourrait bien payer son salaire astronomique. Un temps évoqué, l'Inter Miami devra probablement attendre. L'Inter Milan, en Italie, essaye de le récupérer mais cela parait compliqué. Le Paris Saint-Germain est forcément intéressé tout comme le Manchester City de Pep Guardiola.

D'ailleurs, concernant les Citizens, on a du nouveau. Selon les informations du Club de la Mitjanit, une émission de Radio Catalunya, Lionel Messi aurait appelé Pep Guardiola, son ancien coach, pour savoir s'il était possible qu'il soit transféré chez les Skyblues. On sait que City compte se renforcer cet été après son échec en Premier League et surtout en quart de finale de la C1 contre l'OL. Le feuilleton est lancé.