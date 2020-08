FC Barcelone : les 5 raisons qui ont poussé Lionel Messi à demander son départ

Personne en Catalogne et plus précisément à Barcelone n’ose y croire. Formé au FC Barcelone et légende numéro 1 blaugrana, Lionel Messi (33 ans) a donc fini par être lassé par la situation sportive actuelle de son club de coeur. En début de soirée, la Pulga a donc officiellement confirmé à ses dirigeants qu’il souhaitait mettre les voiles et utiliser la clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat.

Bien entendu, le Barça ne l’entend pas de cette oreille et va tout faire pour éviter le pire ou, en tout dernier recours, récupérer une forte somme d’argent. Car laisser partir gratuitement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football serait une hérésie totale pour le microcosme culé. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment un scénario qui semblait impossible a-t-il pu se produire ? Le quotidien catalan Sport a répertorié cinq raisons.

Messi lassé par sa direction

Tout d’abord, le journal explique que le courant n’est jamais, passé entre Messi et la direction actuelle. Président du Barça depuis 2015, Josep Maria Bartomeu lui a pourtant offert plusieurs juteuses prolongations. Mais la gestion désastreuse du dirigeant culé au fil des ans a fini par agacé l’Argentin. Deuxième point évoqué : l’éviction d’Ernesto Valverde l’hiver dernier et la nomination de Quique Setién. Messi et les cadres s’entendaient bien avec leur coach, pas avec son successeur.

Troisièmement, les mauvaises campagnes de recrutement menées en partie par l’ex-directeur sportif du club, Éric Abidal. Abidal, un autre dirigeant avec lequel Messi s’est accroché. Pour preuve, cette fameuse sortie médiatique sur son compte Instagram pour répondre de manière cinglante à une interview du Français dans laquelle il critiquait les joueurs. Quatrième point : la façon dont le Barça a fait savoir qu’il ne comptait plus sur Luis Suarez.

Troisième meilleur buteur de l’histoire du Barça, l’Uruguayen a été prévenu par un simple coup de fil rapide de son nouvel entraîneur Ronaldo Koeman. Une façon de faire indigne d’un tel club selon Messi, très proche de Suarez. Enfin, la cinquième et dernière raison est le désaccord né suite à la réunion entre Messi et Koeman. La Pulga n’aurait pas été convaincue et la leçon de morale faite par le Batave vis-à-vis du vestiaire serait très mal passée. Une version confirmée d’ailleurs par Olé.