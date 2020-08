FC Barcelone : Ronald Koeman ne va pas se laisser marcher dessus...

Officiellement intronisé au poste d’entraîneur du FC Barcelone le 19 août dernier, Ronald Koeman n’a pas chômé. Installé aux commandes pour insuffler un vent nouveau à des Culés à la dérive, le technicien batave a déjà imposé ses premiers choix forts. Philippe Coutinho, Gerard Piqué, Ousmane Dembélé ou encore Jordi Alba ont été confirmés à leur poste par le Batave. En revanche, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Luis Suarez ont clairement été poussés vers la sortie. Un coup de balai jugé nécessaire par tout le microcosme blaugrana.

Mais avant de faire le ménage (parfois par téléphone), Koeman s’est empressé d’aller à la rencontre de l’homme-clé du Barça : Lionel Messi (33 ans). Touché en plein coeur par l’humiliation subie par son équipe en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), l’Argentin, dont le contrat court jusqu’en 2021, aurait exprimé en interne ses doutes quant à son avenir chez les Culés. Des bruits de couloir insistants sortis par les médias qui auraient rendu furieux Messi, avant d’accoucher de plusieurs rumeurs évoquant des intérêts de l’Inter Milan, Manchester City ou encore de Manchester United.

Koeman ne plaisantera pas avec le vestiaire culé

Vous l’aurez compris, l’enjeu est de taille pour un Koeman bien décidé à convaincre la Pulga de ne pas mettre les voiles (même si le Barça rappelle que son joueur a une clause libératoire fixée à 700 M€ et qu’il sera donc difficile à déloger cet été). Très rapidement, les premiers retours de la réunion entre les deux hommes ont fuité. Des retours jugés positifs par les principaux quotidiens pro Barça. Cependant, le média Deportes Cuatro affirme que Koeman a tout de même fait passer ses messages à Messi. Prêt à écouter les doléances de l’Argentin, le technicien hollandais aurait toutefois voulu se mettre dans une position dominante durant cette réunion.

En clair : Koeman a réaffirmé à son joueur qu’il restait la pierre angulaire de l’équipe, mais qu’il comptait bien ne pas subir le poids du vestiaire barcelonais. Un vestiaire jugé par beaucoup comme très, voire trop, influent. Finis donc les privilèges. Le Batave aurait ajouté qu’il allait être intraitable et que sa priorité sera le collectif et pas le confort de certains cadres. D’où ce coup de balai XXL et la mise en retrait de Sergio Busquets, conservé mais relégué à un second rôle. Messi aurait été surpris, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les stars du Barça savent à quoi s’en tenir !