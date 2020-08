FC Barcelone : Lionel Messi est furieux

Depuis la terrible défaite face au Bayern Munich par huit buts à deux en quart de finale de la Ligue des Champions, c'est la débâcle en Catalogne. Quique Setién, dont l'avenir ne faisait aucun doute, a été remercié par ses dirigeants et Ronald Koeman l'a remplacé. Il se pourrait que ce ne soit pas le seul départ. Du côté du Camp Nou on commence légèrement à paniquer concernant l'homme à tout faire depuis des années, Lionel Messi.

Dès sa nomination, le technicien néerlandais, et ancien du Barça, a tenu une réunion au sommet avec la Pulga et il s'est ensuite exprimé officiellement sur ses envies par rapport à l'Argentin. « Je ne sais pas si je dois convaincre Messi. Il est le meilleur au monde et le meilleur du monde, tu le veux dans ton équipe, pas le contraire. Pour ma part, j'adorerais travailler avec Messi, il te gagne des matchs et je serai très heureux s'il veut rester. Il a un contrat, mais il faut lui parler, bien sûr. Nous allons parler à plusieurs joueurs, dans le cas de Messi, j'espère qu'il continuera ici pendant plus d'années. (...) Je ne vais pas révéler des choses privées dont je vais parler avec les joueurs. Les décisions sont prises par moi. Messi a un contrat et est si important que je le veux dans mon équipe », avait ainsi expliqué l'ancien milieu de terrain.

Messi va rester, mais...

Lors de cette réunion, Lionel Messi, 33 ans, aurait confirmé ses envies de départ du club blaugrana et le club ne serait pas, selon les dernières informations parues, contre le fait de laisser partir le génie. Toutefois plusieurs choses ont déplu à Messi. Selon les informations du média argentin Clarin, le joueur serait tout bonnement furieux de certaines fuites dans la presse sur le sommet avec son nouveau coach.

En effet, d'après le journal, Messi serait furieux, non pas parce qu'il n'a pas tenu des propos envisageant son départ, mais plutôt parce que cela a été diffusé par RAC1, la station du groupe Godó qui jouerait ouvertement en faveur du parti au pouvoir à Barcelone. Toutefois, vu sa clause libératoire, il est peu probable qu'un départ se fasse maintenant. D'après Clarin tout porte à croire qu'il va rester un an de plus en Catalogne et qu'il pourra s'en aller libre comme l'air dans une petite année.