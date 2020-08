Le FC Barcelone songe sérieusement à se séparer de Lionel Messi

« Messi veut terminer sa carrière au Barça, il l'a dit plein de fois. J'ai parlé avec Koeman et il m'a dit que Lionel Messi est le pilier de son projet. Il est sous contrat jusqu'en 2021. Je parle régulièrement avec lui et surtout avec son père. Ils savent qu'il y a un nouveau projet avec un nouvel entraîneur. C'est le numéro 1 et il est avec nous. » Tels étaient les propos de Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, mardi soir, sur la télévision officielle du club.

La suite après cette publicité

Des déclarations qui se veulent rassurantes donc, mais la réalité semble être tout autre, alors que les rumeurs concernant une volonté de départ de la star argentine vont bon train dans les médias espagnols. Une réunion entre «La Pulga» et son nouvel entraîneur, Ronald Koeman, a même eu lieu jeudi, et le numéro 10 barcelonais aurait fait savoir au tacticien hollandais qu'il pensait sérieusement à quitter la Catalogne.

Le Barça commence à penser à une vente

Et les dernières informations publiées par TV3, la sérieuse télévision publique catalane, ne vont pas rassurer les fans du Barça. On apprend ainsi qu'au sein du FC Barcelone, certains dirigeants ne seraient pas contre un départ du joueur. Certains seraient mécontents de son comportement, et seraient prêts à lui faire ses adieux en cas de solution financière jugée satisfaisante pour les deux parties. Il faut dire que les économies faites, notamment au niveau salarial, seraient conséquentes.

Le natif de Rosario ne serait pas à l'aise avec Josep Maria Bartomeu et souhaitait voir Xavi débarquer sur le banc de touche. De son côté, Mundo Deportivo, journal très proche de la direction, vient contredire ces informations et explique que l'Argentin n'est pas en vente. Mais plus que jamais, le débat semble lancé en interne. Si on s'attendait à un nouveau feuilleton concernant une possible arrivée de Neymar au Barça, on aura finalement un feuilleton concernant un potentiel départ de Messi...