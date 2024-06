Euro 2024 : Christophe Dugarry se moque du niveau de la Belgique

Lundi prochain, l’équipe de France se mesurera à la Belgique pour une place en quart de finale. Pour le moment, le bilan est largement favorable aux Bleus qui se sont toujours imposés face aux Diables rouges à chaque fois qu’ils les ont rencontrés dans un grand tournoi. Et pour Christophe Dugarry, les hommes de Didier Deschamps ne peuvent pas perdre contre les Belges.

« Ces pauvres Belges… Ils m’ont fait beaucoup de peine. Je les trouve totalement à côté de la plaque. Bien sûr, ils ont des individualités, mais je ne vois pas en quoi on peut avoir peur. Si on n’est pas capable de battre ces Belges-là, on n’a rien à faire au Championnat d’Europe. (…) La génération dorée, elle commence à ne plus être dorée du tout. Et ça ne gagne rien du tout. Je les ai trouvés tellement tristounets. Ils n’ont pas de jambes, pas d’agressivité », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.