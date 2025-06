EdF : Didier Deschamps revient sur l’affaire Rabiot/Lamine Yamal

Lamine Yamal n’a pas oublié les déclarations d’Adrien Rabiot avant la demi-finale de l’Euro 2024. Quelques heures plus tard, il envoyait une frappe limpide dans la lucarne de Maignan (2-1) et guidait la Roja vers un nouveau sacre continental. Le sujet a d’ailleurs été rappelé récemment par le génial Barcelonais et par un journaliste espagnol présent lors de la conférence de presse de Didier Deschamp, avant la demi-finale de Ligue des Nations entre les deux sélections.

La suite après cette publicité

«Il y a des souvenirs quand les joueurs se rencontrent… Ça sert d’expériences. Il n’y a pas que des expériences positives. Après, il y a la qualité des joueurs, le côté instinctif… Yamal a la capacité de faire des différences. Ce sera la même affiche. Le contenu ne sera pas forcément similaire» assure ce mercredi le sélectionneur, avant de botter en touche. «Rabiot n’a rien dit sur Yamal.»