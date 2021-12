Nice - Strasbourg : les compositions sont là

La 17e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec notamment un duel séduisant entre Nice et Strasbourg. A domicile, les Aiglons optent pour un 4-4-2 avec Walter Benitez dans les cages. Devant lui, Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Flavius Daniliuc et Melvin Bard prennent place. Pablo Rosario et Mario Lemina forment le double pivot tandis que Calvin Stengs et Justin Kluivert assurent les rôles d'ailiers. Enfin, Andy Delort et Kasper Dolberg sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, Strasbourg s'articule en 5-3-2 avec Matz Sels comme dernier rempart. Lucas Perrin, Gerzino Nyamsi et Alexander Djiku forment la défense tandis que Frédéric Guilbert et Anthony Caci assurent les rôles de pistons. Dans l'entrejeu, on retrouve Jean-Ricner Bellegarde, Ibrahima Sissoko et Adrien Thomasson. Enfin Ludovic Ajorque et Habib Diallo constituent le duo d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Nice : Benitez – Lotomba, Todibo, Daniliuc, Bard – Stengs, Rosario, Lemina, Kluivert – Delort, Dolberg

Strasbourg : Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Caci - Bellegarde, Sissoko, Thomasson - Ajorque, Diallo