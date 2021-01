Le directeur sportif de Dortmund dément un retour de prêt de Reinier

Recruté l’année dernière au marché hivernal 2020 par le Real Madrid, la jeune pépite brésilienne Reinier est prêté cette saison au Borussia Dortmund pour gagner en expérience et gratter du temps de jeu. Enfin, c’était l’idée au départ puisqu’après 6 mois dans la Rhur, l’ancien attaquant de Flamengo n’a disputé que 4 matchs de Bundesliga et n’a jamais été titularisé sous la tunique jaune et noire, que ce soit sous Lucien Favre ou Edin Terzic son remplaçant.

Pourtant, au sein du club allemand, on compte toujours sur le jeune brésilien de 18 ans comme l’a expliqué Michael Zorc, le directeur sportif « Nous ne voulons pas casser le transfert. Mais bien sûr, nous écouterons tout le monde. Si quelqu'un n'est pas satisfait parce qu'il a trop peu d'opportunités, qu'il le dise. Mais nous ne prendrons pas cette initiative. » L’international des u23 auriverde demandera t-il à ce que le prêt soit cassé pour retrouver du temps de jeu autre part, comme l’a fait l’autre jeune madrilène Takefusa Kubo cet hiver ?