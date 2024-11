PSG - Toulouse : la nouvelle soirée chaotique de Désiré Doué

Les matches se suivent et se ressemblent malheureusement pour le jeune Désiré Doué. Titulariser ce vendredi soir pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 face à Toulouse, le jeune ailier avait l’occasion de marquer des points et surtout de casser sa mauvaise dynamique. Car depuis son arrivée à Paris pour 50 millions hors bonus, l’ancien Rennais n’y arrive pas. Il y a quelques jours, Luis Enrique avait d’ailleurs décidé de le piquer un peu en conférence de presse, comme pour le réveiller.

La suite après cette publicité

«Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe. Il est possible que son poste idéal soit au milieu et pas en tant que joueur offensif, mais j’essaie de réveiller chez lui l’envie de comprendre comment jouer à plusieurs postes. Il est vrai qu’on aimerait que tout aille plus vite et qu’il se consolide comme un joueur important, mais c’est un chemin. Il est évident qu’il aimerait joueur plus. Mais je crois que c’est un joueur de présent, mais surtout de futur», confiait le coach espagnol. Ce vendredi, il a encore une fois montré qu’il était très loin d’être en confiance et n’a pas marqué des points.

Trop peu en confiance

Dans une animation parisienne particulière avec quatre éléments offensifs, il a semblé complètement perdu. Un coup dans le cœur du jeu, un coup à gauche, un coup seul en pointe, il n’a pas su s’illustrer alors que son équipe dominait clairement les débats. Les statistiques l’illustrent bien. Avec seulement 2 petits duels gagnés sur 7, 1 dribble réussi, il a été le joueur offensif le moins dangereux de la rencontre. Et Luis Enrique n’a pas tardé avant de lui montrer son mécontentement. Après avoir râlé depuis son banc sur plusieurs actions du Français de 19 ans, le coach espagnol l’a sorti dès la 59e minute de jeu (remplacé par Kang-in Lee).

La suite après cette publicité

Une décision qui a confirmé que le jeune français n’avait vraiment pas convaincu son coach. Et c’est encore une fois une occasion manquée pour lui de marquer des points et de bousculer la hiérarchie offensive. Car Luis Enrique n’a pas caché qu’il aimait régulièrement faire tourner. Ce nouveau match de Doué ne devrait pas lui donner envie de retester l’ancien Rennais de si tôt. S’il traîne son spleen sur la pelouse, Désiré Doué va vite devoir trouver son match référence pour ne pas vite saboter son aventure. En tout cas, il semble pour le moment peu impacté par la situation puisqu’il est apparu tout sourire entouré de sa famille dans les couloirs du stade après la victoire parisienne (3-0).