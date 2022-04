AC Milan : le coup de gueule de Pioli sur l'arbitrage

Mardi soir, l'Inter et l'AC Milan s'affrontaient à l'occasion de la demi-finale retour de la Coupe d'Italie (0-0 à l'aller). Si la victoire des Interistes est sans appel au niveau du score (3-0), le match aurait pu être relancé quand Ismael Bennacer inscrivait le but du 2-1, avant que celui-ci soit annulé injustement par l'arbitre. Après le match, Stefano Pioli est apparu très remonté contre l'arbitrage, comme le rapporte la Gazetta dello Sport : «regardez la réaction de Handanovic, voyez s'il proteste...Dites-moi quel gardien de but ne réagit pas après un but si un adversaire lui bloque la vue. Allez... Merci, bonsoir et au revoir.»

L'Italien analysait ensuite le match plus calmement, se tournant déjà vers la fin de saison et la course au titre en Serie A : «nous étions face à un adversaire fort et le résultat est lourd et clair, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une si grande différence. Mais ils ont toujours marqué au bon moment. Le 2-1 nous aurait donné une chance, mais après cela, c'était plus difficile. Il est évident que nous pouvons faire plus, si vous encaissez trois buts, cela signifie que l'adversaire a joué avec plus de qualité. Cependant, nous n'avons pas manqué de détermination, ni de volonté, ni d'occasions, et je dois dire que c'est une grande opportunité pour mon équipe de réagir immédiatement et de se lancer dans ces cinq derniers matchs.»