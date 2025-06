La Serie A réfléchit à une grande première européenne !

La rencontre entre l’AC Milan et Côme, programmée pour la 24e journée de Serie A la saison prochaine (week-end du 7-8 février 2026), pourrait se disputer… en Australie. Selon The Athletic, des discussions sont en cours entre la Serie A et les autorités australiennes pour organiser ce match à Perth, une première historique pour une compétition européenne de championnat.

Le choix de cette affiche s’explique en partie par l’indisponibilité du stade San Siro, réservé pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, prévue le 6 février. La Serie A, qui ambitionne depuis plusieurs mois de faire jouer des matches à l’étranger, y voit là une opportunité concrète. Une décision finale n’a pas encore été prise, mais ce projet marquerait un tournant majeur, qui ne laisserait pas les fans indifférents.