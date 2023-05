OL : bientôt 5 M€ de plus dans les caisses ?

L’été dernier, lorsque l’OL décide de prêter son défenseur turc Cenk Özkaçar du côté du FC Valence pour 500 000 € avec option d’achat, le club rhodanien ne se doute pas que l’ancien joueur d’Altay (D2 turque) va devenir un taulier de l’équipe espagnole. Peu utilisé en première partie de saison, le natif de Konak, est devenu un titulaire incontournable du club Ché depuis deux mois et demi.

La suite après cette publicité

De quoi faire clairement réfléchir le FC Valence qui songe très sérieusement à lever l’option d’achat de 5 M€ qu’il possède sur le joueur qui a disputé 17 matches de Liga cette saison. Une aubaine pour le club rhodanien, désormais dirigé par John Textor, qui pourrait ainsi renflouer ses caisses avec un élément dont il ne compte plus (10 minutes de temps de jeu avec l’OL en tout et pour tout) et qu’il avait recruté seulement 1,5 M€ au mercato d’été 2020.

À lire

Affaire Vinicius : la fermeture de la tribune Mario Kempès réduite à trois matches