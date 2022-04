L’ancienne footballeuse américaine Hope Solo poursuivie par la justice

Selon les informations de TMZ, l’ancien gardienne des Etats-Unis Hope Solo a été interpellée et est désormais poursuivie pour ivresse au volant et maltraitance d’enfants. La double championne olympique aurait été arrêtée ivre au volant de sa voiture sur le parking d’un magasin en Caroline du Nord avec ses deux enfants à l’arrière du véhicule. L’avocat de l’ancienne internationale américaine a fait savoir vendredi que les faits reprochés à sa cliente étaient moins grave que ce que pouvait laisser penser l’intitulé des charges.

« Sur la préconisation de son conseil, Hope ne peut pas parler de cette affaire, mais elle souhaite que chacun sache que ses enfants sont toute sa vie, qu’elle a été relâchée immédiatement et qu’elle se trouve actuellement chez elle avec sa famille, que l’affaire est plus sympathique que les charges initiales le suggèrent et qu’elle est impatiente de pouvoir se défendre », a écrit Rich Nichols, l’avocat de Solo dans un communiqué publié sur le compte Twitter officiel de l’ancienne gardienne. Ce n’est pas la première fois que l’Américaine fait face à la justice. En 2014, elle avait été arrêtée pour avoir frappé deux membres de sa famille en expliquant avoir agi en état de légitime défense. L’affaire avait été classée à l’époque.