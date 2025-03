Ligue 2 : Caen se remet à perdre, Guingamp bat Troyes

L’effet Mbappé n’aura pas trouvé de prolongement. Après avoir enregistré un match nul et une victoire dans la foulée de la visite de la star tricolore fin février, les Caennais viennent d’enchaîner deux défaites de rang. Une semaine après Laval (0-1), ce sont les Amiénois qui se sont joués de ces pauvres normands (2-1), ce soir, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 2. Leautey (58e) et Kandil (73e) ont offert la victoire aux Picards, 13es de Ligue 1 malgré un but encaissé de Kalifa Koulibaly en fin de match. Le SMC est dernier, à 7 points du barragiste.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lorient 52 26 +19 16 4 6 45 26 2 Paris FC 52 26 +17 16 4 6 42 25 3 Metz 50 26 +25 14 8 4 44 19 4 Dunkerque 48 26 +8 15 3 8 39 31 5 Guingamp 45 27 +11 14 3 10 44 33 6 Laval 40 26 +8 11 7 8 33 25 7 Annecy 40 27 -4 11 7 9 33 37 8 Bastia 37 26 +6 8 13 5 29 23 9 Grenoble 37 27 +1 10 7 10 32 31 10 Pau 34 27 -7 8 10 9 30 37 11 Ajaccio 34 27 -8 10 4 13 25 33 12 Troyes 33 27 +1 10 3 14 28 27 13 Amiens 33 27 -13 10 3 14 28 41 14 Red Star 32 27 -13 9 5 13 29 42 15 Rodez 31 27 +2 8 7 12 46 44 16 Clermont 26 27 -13 6 8 13 22 35 17 Martigues 25 27 -23 7 4 16 20 43 18 Caen 19 27 -17 5 4 18 23 40 Voir le classement complet

En parallèle, Guingamp est allé décrocher un succès précieux à Troyes (0-1), dans la course à la montée. L’unique but de la rencontre est l’œuvre de Labeau (53e), et permet aux Bretons de rester 5es et barragistes. Troyes glisse à la 12e place. Dans le même temps, Annecy a longtemps cru renouer avec le succès, avant d’être rejoint dans les derniers instants de la rencontre par Rodez (1-1). Les hommes de Laurent Guyot avaient été lancés par Billemaz, mais Verdier a finalement douché leurs espoirs de victoire. La Ligue 1 s’éloigne pour Annecy… De son côté, Ajaccio a battu le Red Star (2-1), tandis que Clermont et Grenoble se sont quittés sur un match nul sans le moindre but (0-0). Enfin, Pau a été accroché par Martigues (2-2), qui reste 17e et sous le coup d’une relégation.