Barça : Ronald Koeman fixe la date de retour de Samuel Umtiti

Samuel Umtiti (27 ans) arrivera-t-il à mettre un terme à son incessant séjour à l’infirmerie ? Indisponible depuis plusieurs mois, le défenseur français du FC Barcelone n’a plus disputé de match officiel depuis le déplacement culé au Celta le 27 juin dernier. De retour sur les terrains d’entraînement, le champion du monde 2018 ne sera pas du voyage à Kiev ce mardi.

Et alors que Ronald Koeman a un besoin cruel de centraux suite à la blessure de Gerard Piqué, le coach hollandais a fait savoir que l’ex-Gone devrait à nouveau être opérationnel dans deux semaines. « On sait que Umtiti est un défenseur central qui a été longtemps blessé. On a parlé avec lui, il sera en condition de jouer dans deux semaines si tout va bien. J’espère qu’on pourra compter sur lui, ça fait longtemps qu’il n’a pas joué », a-t-il confié en conférence de presse.