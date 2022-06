Barça : accord conclu avec Sixth Street

Le FC Barcelone vient d'officialiser son accord avec Sixth Street une société d'investissement mondiale de premier plan, avec plus de 60 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capitaux engagés. Cet accord, qui cède 10% des droits TV du club pendant 25 ans à Sixth Street, permettra au FC Barcelone d'améliorer sa solidité financière et sa compétitivité. Ainsi 207M€ ont déjà été investis par la société.

«Sixth Street est un fervent supporter du football, un investisseur expérimenté dans le monde du sport et des médias mondiaux, et en tant que partenaire, il apportera une expertise et des ressources significatives tout en nous permettant de gérer nos opérations de manière indépendante,» déclarait Joan Laporta le président du FC Barcelone, tandis qu'Alex Waxman, cofondateur et PDG de Sixth Street déclarait : «nous croyons en la stratégie que Joan Laporta et le FC Barcelone mettent en œuvre et nous sommes fiers que l'un des clubs les plus prospères du football nous ait choisis pour être son partenaire et son fournisseur de solutions de capital»