Mercato : la nouvelle folie à 225 M€ du PSG

Le Paris Saint-Germain est attendu au tournant. Luis Campos encore plus. Arrivé l’été dernier dans la capitale, le Portugais devait apporter son carnet d’adresses, son expérience et ses compétences en ce qui concerne le mercato. Mais le conseiller football n’a pas vraiment réussi ses deux premiers marchés des transferts chez les pensionnaires du Parc des Princes. Il n’a pas réussi à mettre la main sur les joueurs promis à Kylian Mbappé, à l’image de Bernardo Silva ou Robert Lewandowski. Et c’est lui qui a choisi de placer Christophe Galtier sur le banc francilien.

Malgré tout, il bénéficie encore de la confiance de sa direction qui sera très attentive à sa gestion du mercato d’été 2023. Si plusieurs départs sont vivement espérés, l’écurie parisienne veut aussi se renforcer afin d’être compétitive sur tous les tableaux, notamment en Ligue des Champions. Des pointures ont été approchées ces dernières semaines pour le poste de n°9 à l’image de Victor Osimhen (Naples), Harry Kane (Tottenham), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach, en fin de contrat) et Romelu Lukaku (Inter Milan, prêté par Chelsea).

Le PSG chasse en L1

Mais ce sont des pistes très onéreuses pour la plupart. Il y a aussi beaucoup de concurrence. Luis Campos regarde aussi du côté de la Ligue 1, où plusieurs talents plaisent. Cependant, pour eux aussi il faudra mettre la main au porte-monnaie. En effet, L’Equipe fait un point ce vendredi sur la piste Jonathan David (23 ans). Ce dernier plaît beaucoup. Deuxième meilleur buteur de L1 actuellement derrière Kylian Mbappé, le joueur du LOSC a plusieurs cadors européens à ses trousses. Le Bayern Munich, Tottenham, Manchester United et Chelsea sont sur le coup. Paris aussi. Pour se l’offrir, il faudra mettre au minimum 65 M€ assure le quotidien sportif.

Cela reste élevé mais c’est toujours moins cher que Victor Osimhen, pour lequel les Partenopei demandent 150 M€, ou Harry Kane, pour lequel les négociations débuteront à plus de 100 M€. Pour renforcer sa défense, Paris suit depuis plusieurs mois Axel Disasi (25 ans). Mais le joueur de Monaco est suivi par Manchester United comme expliqué sur notre site. D’après nos informations, il faudra mettre au moins 50 M€. Pour l’entrejeu, Khéphren Thuram (22 ans) est ciblé comme révélé dans nos colonnes. Mais il faudra aussi casser sa tirelire et mettre entre 50 et 60 M€ pour le Niçois selon nos informations. Pour Jean-Clair Todibo (23 ans), Nice attend au moins 50 M€ d’après nos informations. Paris vise donc des cibles à 225 M€. Ce qui reste élevé pour un club qui doit vendre et réduire sa masse salariale.