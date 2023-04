Mercato : ça commence à s’agiter pour Khéphren Thuram !

«Khéphren, il est fantastique. Il écoute et met en application. Il a une marge de progression et il est en demande. Il bouffe de la vidéo, des séances supplémentaires… Il conseille aussi, parce qu’il prend un rôle de leader. Il se découvre aussi comme personne.» Il y a quelques semaines au micro de RMC, Didier Digard, le coach de l’OGC Nice, ne tarissait pas d’éloges sur Khéphren Thuram, un joueur qui ne cesse de se bonifier au fil des mois, après une arrivée timide en provenance de Monaco en 2019. Déjà au club avant de prendre en main l’équipe première du Gym, Digard a déjà pu constater les immenses progrès réalisés par le fils de Lilian et le frère de Marcus Thuram.

Des performances régulières qui lui ont permis notamment de découvrir l’Équipe de France le mois dernier et avec laquelle il a disputé ses premières minutes contre les Pays-Bas (4-0), deux jours avant de célébrer ses 22 printemps. Au-delà du sportif, la personnalité du "pharaon" plaît également à l’intérieur du club. Malgré son âge, il encadre les plus jeunes, occupe l’espace et est l’un des leaders du vestiaire derrière Dante et Jean-Clair Todibo notamment. Capable d’évoluer à tous les postes du milieu de terrain, Thuram est épanoui quand il peut faire parler sa puissance et ses qualités de percussion, qui lui permettent de casser des lignes facilement. C’était d’ailleurs le cas à l’Allianz Riviera samedi soir face au PSG, où il a plusieurs fois fait très mal à un milieu parisien souvent dépassé par les courses de l’ancien Monégasque.

Le prix de Khéphren Thuram s’envole !

Une performance que n’a pas manqué de saluer Luis Campos, qui n’a pas tari d’éloges en coulisse sur la performance du n°19 du Gym. Le directeur du football du PSG, qui suit Khéphren Thuram depuis plusieurs mois, songe très sérieusement à passer à l’offensive cet été. Car pour arracher l’international tricolore à Nice, il faudra passer à la caisse. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club azuréen, le cadet des frères Thuram est estimé au plus haut point par Florent Ghisolfi et la direction de l’OGCN. Les enchères s’annoncent donc enflammées et devraient débuter à 50 M€, même si à Nice, on pourrait en réclamer plus (60 M€ au moins) en fonction du nombre de clubs concrètement intéressés. Et à la vue des prétendants, cela pourrait rapidement grimper.

Outre le PSG clairement sur le coup et le Borussia Dortmund, qui ne devrait pas pouvoir suivre financièrement parlant, c’est tout le gratin du football européen qui rêve de s’offrir les talents du talentueux milieu niçois. Selon nos informations, Liverpool est séduit, tout comme Manchester City. En fonction des mouvements estivaux, le Real Madrid, toujours friand de jeunes talents tricolores à forte marge de progression, apprécie également le profil, lui qui observait déjà Khéphren Thuram il y a un an avant de foncer sur Aurélien Tchouaméni. Promis à une très grande carrière, le natif de Reggio Emilia, qui doit encore s’améliorer devant le but et dans la dernière passe, va devoir faire un choix et ne pas se tromper pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Il pourrait aussi poursuivre à Nice, qui n’a pas dit son dernier mot et qui va tenter de le garder une saison supplémentaire avant de le laisser filer.