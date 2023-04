Luis Campos et le PSG craquent pour Jean-Clair Todibo

La suite après cette publicité

«J’ai pris un peu de retard parce que j’ai manqué de temps de jeu sur mes trois premières années de footballeur professionnel. J’essaye de rattraper du mieux possible ce retard que j’ai pris et pour le moment ça se passe bien. Je me suis apaisé. Mon parcours m’a forgé un caractère énorme et une mentalité énorme et j’en suis très fier», expliquait Jean-Clair Todibo, des étoiles dans les yeux à Clairefontaine pour son premier rassemblement avec l’Équipe de France de Didier Deschamps. Une juste récompense pour ce solide gaillard d’1m90 qui s’est parfaitement relancé à Nice après un début de carrière compliqué malgré quelques apparitions au FC Barcelone à Schalke 04 ou au Benfica.

Pilier du club azuréen depuis son arrivée lors du mercato d’hiver 2021, l’ancien grand espoir du TFC monte en puissance. Si la saison passée a été la première pleine à très haut niveau (40 matches toutes compétitions confondues), cette année est celle de la confirmation. Celle qui a permis au roc défensif niçois de franchir un cap lui ouvrant donc les portes de l’Équipe de France. Et dans un poste de défenseur central très concurrentiel, mais également très recherché par les plus grands clubs européens. Forcément le profil du natif de Cayenne ne laisse personne indifférent.

Luis Campos adore Jean-Clair Todibo

Si en Angleterre et en Italie, plusieurs clubs suivent ses performances, le PSG n’est pas en reste et s’intéresse tout particulièrement à lui. Selon une source interne du club, Luis Campos apprécie l’ancien Barcelonais et a coché son nom depuis son arrivée dans la capitale et envisage très sérieusement de passer à l’offensive durant les prochaines semaines. Fraîchement appelé chez les Bleus, Jean-Clair Todibo représente tout ce que Luis Campos veut désormais voir à Paris, à savoir un international tricolore, jeune et disposant d’une marge de progression intéressante.

Et samedi soir, la prestation du n°25 du Gym n’a pas déçu le directeur de football du PSG présent à l’Allianz Riviera. Ce dernier n’a sûrement pas raté sa performance où il a bien maîtrisé Kylian Mbappé faisant notamment parler son appétence pour les duels. Présent dans le domaine aérien aussi bien défensivement qu’offensivement comme lorsqu’il a catapulté une belle tête sortie par un Donnarumma impérial, Todibo a marqué des points, même si certains ne retiendront que la polémique avec Christophe Galtier à l’issue de la rencontre.

Un retour aux sources et la perspective de disputer la Ligue des Champions pourrait séduire le roc niçois

De là à imaginer une incompatibilité entre les deux hommes en cas d’une possible venue de Todibo à Paris la saison prochaine ? S’il faut encore que Galtier soit toujours le coach du PSG, la saison prochaine, il convient de rappeler que le défenseur international tricolore a évolué la saison passée sous les ordres de Christophe Galtier. JCT était même l’un des éléments essentiels et un relai privilégié du technicien français à Nice l’an passé. Aussi bien du côté de Nice que de celui du défenseur français de 23 ans, on préfère déjà terminer la saison avant de penser à la suite.

Mais nul doute que la possibilité pour cet enfant des Lilas d’évoluer dans la région qui l’a vu grandir ne devrait pas le laisser de marbre, qui plus est dans un club qualifié pour la Champions League. D’ici là, la bataille s’annonce féroce entre Nice, qui ne va pas laisser filer l’un de ses piliers, sous contrat jusqu’en juin 2027, sans se défendre, et les autres clubs qui entendent bien récupérer Jean-Clair Todibo la saison prochaine…