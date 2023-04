Nice - PSG : l’échange glacial entre Jean-Clair Todibo et Christophe Galtier

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice sur la pelouse de l’Allianz Riviera a connu un après-match tendu, notamment entre Christophe Galtier et les supporters niçois, qui lui ont accordé un accueil violent pour son retour en Côte d’Azur après sa saison 2021/2022 sur le banc du Gym. Après le coup de sifflet final, le technicien parisien s’est même avancé vers les ultras azuréens pour les applaudir de manière ironique.

Un chambrage qui a obligé notamment son homologue, Didier Digard, de calmer la situation. Le coach du PSG a tenu également à parler avec son ancien Jean-Clair Todibo, qui n’a pas voulu lui répondre malgré sa question : «tu as vu la banderole, et si on te le fait à toi ?», a-t-il déclaré à l’ancien Toulousain. La non-réponse de ce dernier confirme donc la tension entre les deux hommes la saison passée, en raison du refus de respecter la règle de son ancien coach, ayant demandé aux joueurs de musulmans de ne pas jeûner le mois du Ramadan. Ambiance.

