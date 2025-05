Argentine : Lionel Scaloni révèle ses trois meilleurs joueurs du monde

Alors que l’Argentine a déjà validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026, et quasiment assurée de finir première de la zone sud-américaine, le sélectionneur Lionel Scaloni était invité à s’exprimer sur différents sujets au micro de l’émission VAR de Siro. Une question est ressortie de cet entretien : qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Pour l’ancien joueur de La Corogne, deux noms sont ressortis assez rapidement.

La suite après cette publicité

Le Français Kylian Mbappé, encore auteur d’un triplé contre le FC Barcelone ce week-end, ainsi que l’ailier espagnol Lamine Yamal, 17 ans et figure absolue du Barça, sont les deux noms que Scaloni a mentionnés en premier sans trop hésiter. Pour la troisième place, le sélectionneur argentin n’a pas pu trancher, et a cité les noms de deux de ses joueurs sous le maillot de l’Albiceleste : Lautaro Martinez et Julian Alvarez.