Nice, Ramadan : l’incroyable clash entre Galtier et Todibo

L’été dernier, le quotidien l’Equipe nous dévoilait les coulisses du départ surprise (ou pas) de Christophe Galtier de l’OGC Nice. Le technicien français ne s’entendait plus du tout avec son directeur sportif Julien Fournier et lui reprochait un mercato inadapté aux besoins du club. A l’inverse, le directeur sportif n’avait pas aimé du tout la façon dont le coach avait traité les joueurs de confession musulmane à l’occasion du ramadan.

La suite après cette publicité

Ce samedi, Nice Matin nous révèle quelques informations sur la saison dernière et sur un gros clash entre Galtier et Todibo. L’actuel coach du PSG avait bien demandé à ses joueurs musulmans de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Certains avaient accepté mais ce n’était pas le cas de Boudaoui et… Todibo. Le défenseur central français, très en colère face à l’autorité excessive de son coach, avait explosé en plein entraînement et avait balancé un plot. Galtier n’avait pas réagit mais il semblait avoir perdu la confiance de son groupe. De quoi justifier son départ cet été.

À lire

OGC Nice : Aaron Ramsey traumatisé par l’échec de la Coupe du Monde