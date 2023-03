Manchester United lance une offensive pour Axel Disasi !

La suite après cette publicité

«J’aime bien l’Angleterre, c’est un championnat très passionnant, on va dire que c’est mon championnat de prédilection. Et entre Paris et la Premier League ? L’endroit où je pourrai le plus progresser». Peu après le mercato estival où il avait été tour à tour annoncé en Angleterre ou bien du côté du PSG, Axel Disasi expliquait au micro de RMC Sport ses envies pour la suite de sa carrière.

Le roc défensif de l’AS Monaco, qui a disputé 3 matches de Coupe du Monde avec les Bleus, continue d’enchaîner les matches au plus haut niveau (39 matches disputés toutes compétitions confondues depuis le début de saison) et se trouve d’ailleurs à Clairefontaine avec l’Équipe de France pour disputer deux matches d’éliminatoires de l’Euro 2024 face aux Pays-Bas puis face à l’Irlande. La cote de l’ancien Rémois, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1, n’est donc pas retombée bien au contraire puisque plusieurs clubs anglais continuent de suivre avec attention ses prestations.

À lire

MU : nouvelle offre du Qatar à venir

Manchester United avance ses pions pour Disasi

Mais un club anglais en particulier avance ses pions bien discrètement. Selon nos informations, Manchester United est très intéressé par le profil de l’international tricolore de 25 ans, sous contrat avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2025. Taillé pour la Premier League, Disasi correspond au joueur recherché par MU, à savoir un joueur solide et fort dans les duels.

La suite après cette publicité

Un rendez-vous a d’ailleurs eu lieu entre l’entourage du joueur et des dirigeants du club mancunien du côté de Manchester United il y a de cela deux semaines. De là à voir Disasi aux côtés de Raphaël Varane dans la défense de MU ? Rien n’est moins sûr puisque la bataille risque de faire rage tout l’été pour l’un des défenseurs les plus convoités et dont le prix est estimé à 50 M€.